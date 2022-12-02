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Россия ночью атаковала Запорожье: горело инфраструктурное здание – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 06:40
Россия ночью атаковала Запорожье: горело инфраструктурное здание – фото - Фото
Ракетный удар по Запорожью, 3 декабря (фото - Олександр Старух, Telegram)
дополнено

Армия России ночью атаковала Запорожье, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

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По его словам, в результате атаки загорелось здание инфраструктуры. В близлежащих домах повыбивало окна взрывной волной.

На место удара выехали профильные службы – информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ДОПОЛНЕНО В 07:52. РФ хотела разрушить ракетами промышленную и энергетическую инфраструктуру Запорожья, сообщил глава ОВА Александр Старух. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.

Россия ночью атаковала Запорожье: горело инфраструктурное здание – фото

  • В США обсуждают переброску в Украину NASAMS с Ближнего Востока, сообщил глава Raytheon.

Читайте также: Россияне отводят отдельные подразделения из населенных пунктов под Запорожьем – Генштаб

Марко Сировой
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