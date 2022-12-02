Россия ночью атаковала Запорожье: горело инфраструктурное здание – фото

дополнено

Армия России ночью атаковала Запорожье, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в результате атаки загорелось здание инфраструктуры. В близлежащих домах повыбивало окна взрывной волной.

На место удара выехали профильные службы – информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ДОПОЛНЕНО В 07:52. РФ хотела разрушить ракетами промышленную и энергетическую инфраструктуру Запорожья, сообщил глава ОВА Александр Старух. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.

В США обсуждают переброску в Украину NASAMS с Ближнего Востока, сообщил глава Raytheon.

Читайте также: Россияне отводят отдельные подразделения из населенных пунктов под Запорожьем – Генштаб

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.