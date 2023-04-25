В Запорожье раздались взрывы

Поздно вечером 25 апреля в Запорожье прогремели несколько взрывов, воздушную тревогу в городе не объявляли. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

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Первый взрыв прогремел в Запорожье в 23:16, сразу за ним – следующий. На 23:25 воздушную тревогу не объявляли.

ОБНОВЛЕНО. В 23:32 в городе объявили тревогу. В это же время источник LIGA.net в Запорожье сообщил о звуке, характерном работе сил ПВО по "шахедам".

Россия регулярно обстреливает Запорожье и область, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, потому воздушные тревоги, как правило, включать заранее не успевают.

Оксана Житнюк

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