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В Запорожье раздались взрывы

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 23:24
В Запорожье раздались взрывы - Фото
Запорожье (фото - Telegram Куртева)

Поздно вечером 25 апреля в Запорожье прогремели несколько взрывов, воздушную тревогу в городе не объявляли. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

Первый взрыв прогремел в Запорожье в 23:16, сразу за ним – следующий. На 23:25 воздушную тревогу не объявляли.

ОБНОВЛЕНО. В 23:32 в городе объявили тревогу. В это же время источник LIGA.net в Запорожье сообщил о звуке, характерном работе сил ПВО по "шахедам".

  • Россия регулярно обстреливает Запорожье и область, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, потому воздушные тревоги, как правило, включать заранее не успевают.

Оксана Житнюк
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