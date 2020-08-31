В Запорожье в Днепре обнаружили пятно неизвестного вещества. Все пляжи закрыли

Городская власть требует от экоинспекции найти загрязнителя

В Запорожье в Днепре обнаружили пятно неизвестного вещества. Городская власть закрыла пляжи. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

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В результате исследований обнаружили, что вещество является вредным для здоровья. Однако, по словам советника мэра Запорожья Валерия Эделева, пробы брались непосредственно в середине пятна.

Сегодня специалисты будут брать пробы на городских пляжах для того, чтобы проверить, насколько это повлияло на состояние воды. На данный момент городские пляжи остаются закрытыми, купание на них запрещено. Решение о возможном открытии пляжей будет приниматься по результатам сделанных сегодня анализов воды.

Источник загрязнения и место его расположения на данное время не называют.

Городская власть обратилась в Госпродпотребслужбу, экологическую инспекцию с требованием разобраться в ситуации.

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Наталия Софиенко

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