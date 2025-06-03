В Запорожье Нацполиция разоблачила врачей, фиктивно лечивших военных

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет

Подозреваемые врачи (Фото: Нацполиция)

В Запорожье разоблачены врачи одного из медицинских учреждений города на фальсификации данных о раненых военных, что привело к государственному ущербу на сумму более 400 000 грн. Фигурантам объявлены подозрения, им грозит до шести лет заключения. Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что подозреваемы заведующий хирургическим отделением медучреждения и двое подчиненных ему врачей.

По данным следствия, в течение 2023 года фигуранты дела внесли в электронную систему здравоохранения более 2 тысяч фиктивных сведений о проведении медицинских процедур для более 1200 военнослужащих, госпитализированных в больницу с ранениями.

Киберполицейские обнаружили и зафиксировали несовпадение дат проведения медицинских процедур с датами фактической госпитализации военнослужащих в больницу.

На основании фиктивных данных на счета больницы поступали дополнительные средства. Ущерб государственному бюджету составил более 430 000 грн.

Фигурантам дела поставлено в известность о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362) и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст.

Как сообщили в полиции, продолжаются следственные действия. Возможна дополнительная правовая квалификация.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.