У Запоріжжі Нацполіція викрила лікарів, що фіктивно лікували військових

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років

Підозрювані лікарі (Фото: Нацполіція)

У Запоріжжі викрито лікарів одного з медичних закладів міста на фальсифікації даних про поранених військових, що призвело до державних збитків на суму понад 400 000 грн. Фігурантам оголошено підозри, їм загрожує до шести років ув’язнення. Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що підозрюваними є завідувач хірургічного відділення медзакладу та двоє підпорядкованих йому лікарів.

За даними слідства, впродовж 2023 року фігуранти справи внесли до електронної системи охорони здоров’я понад 2 тисячі фіктивних відомостей про проведення медичних процедур для понад 1200 військовослужбовців, яких госпіталізували до лікарні з пораненнями.

Кіберполіцейські виявили та зафіксували незбіг дат проведення медичних процедур з датами фактичної госпіталізації військовослужбовців до лікарні.

На підставі фіктивних даних на рахунок лікарні надходили додаткові кошти. Збитки державному бюджету склали понад 430 000 грн.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362) та зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364).

Як повідомили в поліції, наразі тривають слідчі дії. Можлива додаткова правова кваліфікація.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.