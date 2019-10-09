Винница весь день без воды, власти обещают решить проблему к утру

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Сегодня утром, около 11:00, в Виннице были обесточены насосно-водопроводные станции, из-за чего в городе пропала вода. По состоянию на 21:00 электроснабжение возобновили, вода должна появиться к 8 утра, сообщает пресс-служба Винницаоблводоканала.

Там утверждают, что Винницаоблводоканал не имеет текущей задолженности перед Винницаоблэнерго.

На предприятии говорят, что есть долг предыдущего периода, однако сегодня по договору реструктуризации Винницаоблводоканал перечислил энергетикам 5 млн грн, которые выделил горсовет.

В Винницаоблводоканале сообщили о продолжающихся переговорах с энергетиками.

В 20:08 предприятие сообщило, что полностью отключено от электроснабжения, и попросило сделать запас воды. Однако уже в 21:12 пресс-служба водоканала сообщила о восстановлении энергоснабжения.

"До 8 утра Винницаоблводоканал выйдет на привычный режим работы", - пообещали в КП.

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