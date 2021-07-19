Во Львове обрушилась часть дома, погиб человек: фото
Сегодня, 19 июля, во Львове обрушилась часть стены дома, под завалами погиб человек. Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС во Львовской области и горсовета.
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Инцидент произошел на улице Руська, 8 – разрушилась часть стены.
Как сообщил первый заммэра Львова Андрей Москаленко, под завалами погиб мужчина.
По предварительной информации, во дворе дома в двухэтажном флигеле во время выполнения работ обвалилась стена на втором этаже.
По словам председателя Галицкой райадминистрации Андрея Зозули, разрешений на проведение ремонтных работ в здании Львовский горсовет не выдавал.
На месте работают бригады ГСЧС. Они разбирают разрушенные конструкции.
В комментарии местным СМИ Москаленко уточнил, что флигель, стена которого обрушилась, находится в частной собственности. Работы в нем проводились с помощью перфоратора.
- 1 марта в Одессе по улице Нежинской, 16 обрушилась часть дома, который является памятником архитектуры и был доходным домом Сретенской церкви 1879 года постройки.
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