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Во Львове обрушилась часть дома, погиб человек: фото

19.07.2021, 18:40
Во Львове обрушилась часть дома, погиб человек: фото - Фото
Фото: Львовский горсовет

Сегодня, 19 июля, во Львове обрушилась часть стены дома, под завалами погиб человек. Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС во Львовской области и горсовета.

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Инцидент произошел на улице Руська, 8 – разрушилась часть стены.

Как сообщил первый заммэра Львова Андрей Москаленко, под завалами погиб мужчина.

По предварительной информации, во дворе дома в двухэтажном флигеле во время выполнения работ обвалилась стена на втором этаже.

По словам председателя Галицкой райадминистрации Андрея Зозули, разрешений на проведение ремонтных работ в здании Львовский горсовет не выдавал.

На месте работают бригады ГСЧС. Они разбирают разрушенные конструкции.

В комментарии местным СМИ Москаленко уточнил, что флигель, стена которого обрушилась, находится в частной собственности. Работы в нем проводились с помощью перфоратора.

  • 1 марта в Одессе по улице Нежинской, 16 обрушилась часть дома, который является памятником архитектуры и был доходным домом Сретенской церкви 1879 года постройки.
Наталия Медведева
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Львов ГСЧС обвал дома
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