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Во Львове стороннику "тихой федерализации" Украины дали пять лет

Во Львове стороннику "тихой федерализации" Украины дали пять лет - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
04.02.2020, 15:05

СБУ заявляет, что мужчина побуждал чиновника Львовского облсовета к принятию решения, несущего угрозу территориальной целостности Украины

Во Львове мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за попытку дать высокопоставленному чиновнику Львовского облсовета взятку в размере 50 000 гривень. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Ранее СБУ установила, что злоумышленник хотел, чтобы чиновник внес на рассмотрение сессии облсовета проект решения о принятии обращения к первым лицам страны о предоставлении Львовской области специального экономического статуса. 

По данным СБУ, такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализацией". 

  • В конце января СБУ вывела из Донецка "экс-министра" оккупационного режима.
  • Вчера сообщалось, что СБУ задержала "матерого" боевика, который находился в розыске шесть лет.

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