Во Львове стороннику "тихой федерализации" Украины дали пять лет

Во Львове мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за попытку дать высокопоставленному чиновнику Львовского облсовета взятку в размере 50 000 гривень. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Ранее СБУ установила, что злоумышленник хотел, чтобы чиновник внес на рассмотрение сессии облсовета проект решения о принятии обращения к первым лицам страны о предоставлении Львовской области специального экономического статуса.

По данным СБУ, такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализацией".

В конце января СБУ вывела из Донецка "экс-министра" оккупационного режима.

Вчера сообщалось, что СБУ задержала "матерого" боевика, который находился в розыске шесть лет.

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