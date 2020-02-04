Во Львове стороннику "тихой федерализации" Украины дали пять лет

Во Львове мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за попытку дать высокопоставленному чиновнику Львовского облсовета взятку в размере 50 000 гривень. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Ранее СБУ установила, что злоумышленник хотел, чтобы чиновник внес на рассмотрение сессии облсовета проект решения о принятии обращения к первым лицам страны о предоставлении Львовской области специального экономического статуса.
По данным СБУ, такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализацией".
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