UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Локдаун во Львове: транспорт по спецпропускам, за нарушения закрывают Эпицентр и McDonalds

30.03.2021, 12:39
Локдаун во Львове: транспорт по спецпропускам, за нарушения закрывают Эпицентр и McDonalds - Фото
Львов (Фото: depositphotos.com)

В связи с резким увеличением количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и ростом госпитализаций во Львове решено продлить "усиленный" карантинный период до 12 апреля. Об этом со ссылкой на решение профильной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил в Facebоok мэр города Андрей Садовый.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решено, что:

— транспорт переходит в режим спецперевозок (бесплатный проезд всех льготников приостановлен);
— запрещено проведение всех массовых мероприятий;
— непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров) будут закрыты;
— магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
— детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
— школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
— открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
— все заведения общепита работают только на вынос и по адресной доставке.

LIGA.net пытается уточнить у местных властей, что значит первый пункт: остановку пассажирских перевозок для всех, кроме работников городских служб, или что-то другое.

Садовый добавил, что в связи с "нарушениями карантина по отдельным представлением полиции" комиссия приостановила работу:

— "Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188;
— McDonalds, ул. Шевченко, 7;
— "Малевич", ул. Черновола, 2
— "Братиська", ул. Сечь. Стрельцов, 3;
— "Гребуче ябко, ул. Древнееврейский, 20;
— "Йоки", ул. Гнатюка, 12а;
— "Ева", ул. Черновола, 1.

Мэр призывал бизнес перевести работников на дистанционный режим работы, если это возможно.

В больницах области заполнено 71% коек, заявил сегодня директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис. По его словам, в области пока не планируется ужесточение ограничений.

Читайте также: Во Львове за неделю в больничном архиве оборудовали реанимацию для COVID-больных

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Львов транспорт медицина андрей садовый ограничения здравоохранение карантин эпидемия коронавирус локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 