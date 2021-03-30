Локдаун во Львове: транспорт по спецпропускам, за нарушения закрывают Эпицентр и McDonalds
В связи с резким увеличением количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и ростом госпитализаций во Львове решено продлить "усиленный" карантинный период до 12 апреля. Об этом со ссылкой на решение профильной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил в Facebоok мэр города Андрей Садовый.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Решено, что:
— транспорт переходит в режим спецперевозок (бесплатный проезд всех льготников приостановлен);
— запрещено проведение всех массовых мероприятий;
— непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров) будут закрыты;
— магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
— детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
— школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
— открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
— все заведения общепита работают только на вынос и по адресной доставке.
LIGA.net пытается уточнить у местных властей, что значит первый пункт: остановку пассажирских перевозок для всех, кроме работников городских служб, или что-то другое.
Садовый добавил, что в связи с "нарушениями карантина по отдельным представлением полиции" комиссия приостановила работу:
— "Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188;
— McDonalds, ул. Шевченко, 7;
— "Малевич", ул. Черновола, 2
— "Братиська", ул. Сечь. Стрельцов, 3;
— "Гребуче ябко, ул. Древнееврейский, 20;
— "Йоки", ул. Гнатюка, 12а;
— "Ева", ул. Черновола, 1.
Мэр призывал бизнес перевести работников на дистанционный режим работы, если это возможно.
В больницах области заполнено 71% коек, заявил сегодня директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис. По его словам, в области пока не планируется ужесточение ограничений.
- С 25 марта 2021-го во Львовской области введен красный уровень эпидопасности. В регионе, по словам Садового, "критически не хватает врачей и медперсонала".
Читайте также: Во Львове за неделю в больничном архиве оборудовали реанимацию для COVID-больных
Комментарии