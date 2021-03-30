Локдаун во Львове: транспорт по спецпропускам, за нарушения закрывают Эпицентр и McDonalds

В связи с резким увеличением количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и ростом госпитализаций во Львове решено продлить "усиленный" карантинный период до 12 апреля. Об этом со ссылкой на решение профильной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил в Facebоok мэр города Андрей Садовый.

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Решено, что:

— транспорт переходит в режим спецперевозок (бесплатный проезд всех льготников приостановлен);

— запрещено проведение всех массовых мероприятий;

— непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров) будут закрыты;

— магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;

— детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

— школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

— открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

— все заведения общепита работают только на вынос и по адресной доставке.

LIGA.net пытается уточнить у местных властей, что значит первый пункт: остановку пассажирских перевозок для всех, кроме работников городских служб, или что-то другое.

Садовый добавил, что в связи с "нарушениями карантина по отдельным представлением полиции" комиссия приостановила работу:

— "Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188;

— McDonalds, ул. Шевченко, 7;

— "Малевич", ул. Черновола, 2

— "Братиська", ул. Сечь. Стрельцов, 3;

— "Гребуче ябко, ул. Древнееврейский, 20;

— "Йоки", ул. Гнатюка, 12а;

— "Ева", ул. Черновола, 1.

Мэр призывал бизнес перевести работников на дистанционный режим работы, если это возможно.

В больницах области заполнено 71% коек, заявил сегодня директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис. По его словам, в области пока не планируется ужесточение ограничений.

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Евгений Пилипенко

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