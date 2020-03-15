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Во Львове закроются магазины, кроме аптек и продуктовых - Садовый

Во Львове закроются магазины, кроме аптек и продуктовых - Садовый - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.03.2020, 22:26

Мэр Львова Андрей Садовый анонсировал закрытие кафе, ресторанов и магазинов, кроме продуктовых, заправок и аптек

Во Львове с понедельника, 16 марта, из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 закроются кафе, рестораны и магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок. Решение анонсировал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Мэр сообщил, что решение о закрытии торговых учреждений и общепита будет принято комиссией по чрезвычайным ситуациям с утра, но рекомендовал уже начинать готовиться.

Чуть раньше Садовый опроверг появившуюся в сети информацию, что во Львове якобы зафиксированы два случая короновирусной инфекции COVID-19. В то же время он подтвердил, что четыре госпитализированы четыре человека, недавно приехавшие из стран со вспышками коронавируса. Тесты отправлены на исследование в Киев.

  • С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.
  • Закрыть магазины и ограничить перемещения призвал сегодня глава Минздрава Илья Емец.

Читайте также: Таможня опубликовала интерактивную карту открытых пунктов пропуска на границе

Денис Юдин
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