Во Львове закроются магазины, кроме аптек и продуктовых - Садовый

Во Львове с понедельника, 16 марта, из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 закроются кафе, рестораны и магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок. Решение анонсировал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
Мэр сообщил, что решение о закрытии торговых учреждений и общепита будет принято комиссией по чрезвычайным ситуациям с утра, но рекомендовал уже начинать готовиться.
Чуть раньше Садовый опроверг появившуюся в сети информацию, что во Львове якобы зафиксированы два случая короновирусной инфекции COVID-19. В то же время он подтвердил, что четыре госпитализированы четыре человека, недавно приехавшие из стран со вспышками коронавируса. Тесты отправлены на исследование в Киев.
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