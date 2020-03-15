Таможня опубликовала интерактивную карту открытых пунктов пропуска на границе

Интерактивную карту работы пунктов пропуска на границах Украины на время карантина опубликовала Государственная таможенная служба.
Карта расположена на официальном сайте ведомства.
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Открытые и закрытые пункты пропуска на границах Украины (Фото: ГТС)
В ведомстве отмечают, что на данный момент из Польши и Словакии в Украину можно попасть только на автомобиле; самолетом, автобусом или поездом сделать это уже не получится. По информации ГТС, на границе с Польшей стоят несколько автобусов, но выпустят ли их поляки, пока неизвестно.
Из Венгрии, Беларуси и Румынии пока что можно въехать через автомобильные пункты пропуска, а также самолетом, поездом или автобусом.
Из Молдовы в Украину можно попасть на автомобиле, автобусе или поезде, авиасообщение прекращено.
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