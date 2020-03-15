Таможня опубликовала интерактивную карту открытых пунктов пропуска на границе

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Интерактивную карту работы пунктов пропуска на границах Украины на время карантина опубликовала Государственная таможенная служба.

Карта расположена на официальном сайте ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Открытые и закрытые пункты пропуска на границах Украины (Фото: ГТС)

В ведомстве отмечают, что на данный момент из Польши и Словакии в Украину можно попасть только на автомобиле; самолетом, автобусом или поездом сделать это уже не получится. По информации ГТС, на границе с Польшей стоят несколько автобусов, но выпустят ли их поляки, пока неизвестно.

Из Венгрии, Беларуси и Румынии пока что можно въехать через автомобильные пункты пропуска, а также самолетом, поездом или автобусом.

Из Молдовы в Украину можно попасть на автомобиле, автобусе или поезде, авиасообщение прекращено.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

прекратит Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД