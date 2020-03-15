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Таможня опубликовала интерактивную карту открытых пунктов пропуска на границе

Таможня опубликовала интерактивную карту открытых пунктов пропуска на границе - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
15.03.2020, 17:57

Интерактивная карта работы пунктов пропуска на границах Украины опубликована на сайте Государственной таможенной службы

Интерактивную карту работы пунктов пропуска на границах Украины на время карантина опубликовала Государственная таможенная служба.

Карта расположена на официальном сайте ведомства.

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Открытые и закрытые пункты пропуска на границах Украины (Фото: ГТС)

Открытые и закрытые пункты пропуска на границах Украины (Фото: ГТС)

В ведомстве отмечают, что на данный момент из Польши и Словакии в Украину можно попасть только на автомобиле; самолетом, автобусом или поездом сделать это уже не получится. По информации ГТС, на границе с Польшей стоят несколько автобусов, но выпустят ли их поляки, пока неизвестно.

Из Венгрии, Беларуси и Румынии пока что можно въехать через автомобильные пункты пропуска, а также самолетом, поездом или автобусом.

Из Молдовы в Украину можно попасть на автомобиле, автобусе или поезде, авиасообщение прекращено.

  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД

Денис Юдин
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