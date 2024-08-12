Во Львовской области перекрыли дорогу Киев-Чоп из-за ДТП: карта объезда

В результате аварии есть травмированные, сообщила Нацполиция

ДТП с грузовиком (Фото: Полиция Львовской области)

В понедельник, 12 августа, во Львовской области из-за дорожно-транспортного происшествия перекрыли дорогу Киев-Чоп. Об этом сообщила Национальная полиция Львовской области.

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По информации правоохранителей, на автодороге Киев-Чоп возле населенного пункта Подборцы (объездная Львова) движение перекрыто полностью. Ограничения ввели из-за ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса.

"На месте происшествия работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения", – говорится в сообщении.

Полицейские опубликовали карту возможного объезда данного участка автодороги.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

6 августа в Киеве на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столкнулись трамваи, в результате чего шесть человек травмированы.

В тот же день грузовик наехал на пешеходный мост на трассе Киев-Одесса, в результате этого движение автомобилей в направлении столицы было временно перекрыто.

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