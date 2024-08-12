У Львівській області перекрили дорогу Київ-Чоп через ДТП: карта об’їзду

ДТП з вантажівкою (Фото: Поліція Львівської області)

У понеділок, 12 серпня, у Львівській області через дорожньо-транспортну пригоду перекрили дорогу Київ-Чоп. Про це повідомила Національна поліція Львівської області.

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За інформацією правоохоронців, на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова) рух перекритий повністю. Обмеження запровадили через ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса.

"На місці події працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху", – йдеться у повідомленні.

Поліціянти опублікували карту можливого обʼїзду згаданої ділянки автодороги.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

6 серпня у Києві на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі зіткнулися трамваї, внаслідок чого шестеро людей травмовані.

Того самого дня вантажівка наїхала на пішохідний міст на трасі Київ-Одеса, внаслідок цього рух автомобілів у напрямку столиці був тимчасово перекритий.

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