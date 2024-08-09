Рух Київ-Чоп на Житомирщині ускладнено через ДТП з потерпілим

Фото: Патрульна поліція

У Житомирській області в обидва напрямки ускладнено рух автодорогою Київ-Чоп через аварію з потерпілим. Про це повідомила Патрульна поліція.

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася на 132-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, неподалік від села Вереси Житомирської області – через це ускладнено рух в обох напрямках, повідомили правоохоронці.

Наразі патрульні забезпечують безпеку й регулювання дорожнього руху, а також організовано реверсний рух, зауважує відомство.

На місці працюють профільні служби.

Водіїв закликали будувати маршрути з урахуванням цієї інформації, а також зважати на погодні умови й бути уважними на дорозі.

Фото: Патрульна поліція

6 липня зранку у Києві на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі зіткнулися трамваї, внаслідок чого шестеро людей були травмовані.

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