Движение Киев-Чоп в Житомирской области осложнено из-за ДТП с пострадавшим

Фото: Патрульная полиция

В Житомирской области в оба направления затруднено движение по автодороге Киев-Чоп из-за аварии с пострадавшим. Об этом сообщила Патрульная полиция.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло на 132-м километре автодороги Киев-Чоп, неподалеку от села Вересы Житомирской области – из-за этого затруднено движение в обоих направлениях, сообщили правоохранители.

В настоящее время патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения, а также организовано реверсное движение, отмечает ведомство.

На месте работают профильные службы.

Водителей призвали строить маршруты с учетом этой информации, а также учитывать погодные условия и быть внимательными на дороге.

Фото: Патрульная полиция

6 июля утром в Киеве на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столкнулись трамваи, в результате чего шесть человек были травмированы.

Читайте также: На трассе "Киев-Одесса" грузовик наехал на мост: движение в направлении столицы перекрыто