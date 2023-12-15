Во время ракетной атаки детей не пустили в укрытие якобы "из-за собаки" – прокуратура

Фото: ОГПУ

Прокуратура начала расследование того, что двоих детей не пустили в укрытие школы во время ракетной атаки. Это произошло якобы потому, что они были с собакой, сообщает Офис генерального прокурора.

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Расследование ведется по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению.

Максимальное предусмотренное наказание – до двух лет заключения.

"По данным следствия, 14 декабря 2023 года примерно в 16:20 во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки РФ по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть к укрытию в одной из школ в Святошинском районе города Киева" , – пишет Офис генпрокурора.

Ведомство отмечает, что охранник не допустил детей к укрытию, увидев, что они были с собакой, несмотря на очевидную угрозу их жизни из-за ракетной атаки.

В прокуратуре подтвердили LIGA.net, что речь идет о школе №40.

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1 июня 2023 года ночью Россия атаковала Киев ракетами воздуха. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако были разрушены и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, сообщил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

Предупреждение в виде ночного домашнего ареста получил охранник медицинского учреждения, в котором было закрыто укрытие; руководитель поликлиники, заместитель и чиновник районной администрации получили круглосуточный домашний арест.

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