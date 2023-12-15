Під час ракетної атаки дітей не пустили до укриття нібито "через собаку" – прокуратура

Фото: ОГПУ

Прокуратура розпочала розслідування того, що двох дітей не пустили до укриття школи під час ракетної атаки. Це сталося нібито тому, що вони були із собакою, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Розслідування ведеться за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані й були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження.

Максимальне передбачене покарання - до двох років ув'язнення.

"За даними слідства, 14 грудня 2023 року приблизно о 16:20 під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити до укриття в одній зі шкіл у Святошинському районі міста Києва", – пише Офіс генпрокурора.

Відомство зауважує, що охоронець не допустив дітей до укриття, побачивши, що вони були з собакою, попри очевидну загрозу їхньому життю через ракетну атаку.

У прокуратурі підтвердили LIGA.net, що йдеться про школу №40.

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1 червня 2023 року вночі Росія атакувала Київ ракетами повітря. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте були руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, повідомив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

Запобіжний засіб у вигляді нічного домашнього арешту отримав охоронець медичного закладу, в якому було зачинене укриття; керівник поліклініки, заступник та посадовиця районної адміністрації отримали цілодобовий домашній арешт.

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