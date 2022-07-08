Война в Украине – вид из космоса. В Черном море все еще горит вышка: карты и фото

На карте спутникового мониторинга температурных событий от NASA отчетливо видно, где проходит линия фронта российско-украинской войны. Изображения тепловых сигнатур в привязке к координатам получены на сайте FIRMS (The Fire Information for Resource Management System, Система информации о пожарах для управления ресурсами).

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Команда FIRMS собирает и размещает на карте данные спутникового наблюдения об активных пожарах/очагах возгорания в режиме, близком к реальному времени (обычно в течение трех часов).

На скринах видно, что основные боевые действия ведутся по дуге фронта на Донбассе и вдоль линии Кривой Рог – Николаев.

За последние сутки:

За последнюю неделю:

За последний месяц:

Кроме того, на карте FIRMS видно, что в районе захваченных Россией украинских нефтедобывающих платформ на Одесском газовом месторождении в Черном море, по-прежнему есть очаг возгорания. Пользователь OSINT-88, который время от времени публикует спутниковые фото с театра военных действий, полагает, что это продолжает гореть одна из "вышек".

"Нефтегазовая платформа в Черном море, которая, как утверждается, была поражена украинской ракетой, все еще горит. Структура по-прежнему кажется прочной. Местонахождение – 43.37.48 – 30.92.86. Изображение – @Satellogic", – пишет он.

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Евгений Пилипенко

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