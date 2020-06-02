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"Все очень плохо". У Зеленского рассказали о ситуации с коронавирусом в Крыму

"Все очень плохо". У Зеленского рассказали о ситуации с коронавирусом в Крыму - Фото
Карантин. Крым (фото - krymr.com)
02.06.2020, 09:49

По словам постпреда президента в Крыму Кориневича, Россия использует полуостров как госпиталь для больных коронавирусной болезнью COVID-19 военных

Действия оккупировавшей Крым России усугубляют эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 на полуострове. Об этом рассказал Укринформу постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

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По его словам, в Крыму "действительно все очень плохо", но есть и вовсе "кричащие вещи".

"РФ рассматривает Крым как территорию для размещения госпиталя для больных COVID-19 военнослужащих с территории РФ. С этой целью уже построен специальный госпиталь в Севастополе в бухте Омега исключительно для зараженных коронавирусом военных", - рассказал чиновник.

Кориневич говорит, что пока идет строительство, россияне используют госпитальное судно "Енисей", которое годами не выходило в море. Украина рассматривает эту ситуацию как создание дополнительной угрозы для санитарной ситуации в Крыму.

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По его словам, также повышают риски распространения болезни незаконный призыв местных жителей в Вооруженные силы РФ и незаконное авиасообщение с Крымом. Кроме того, на полуострове есть проблемы с медицинской сферой (мало врачей, низкое качество лекарств и их дефицит), а в местах незаконного заключения не соблюдаются санитарно-гигенические и противоэпидемиологические нормы.

"Вишенкой" на торте является то, что 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи должны состояться парады "в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне". А это - скопление гражданских лиц, военных. Уже менее чем через месяц. И мы не думаем, что пандемия и угроза коронавируса спадет на ноль в конце июня", - подытожил он.

  • Вчера итальянские медики заявили, что коронавирус теряет свою активность и стал гораздо менее смертоносным.
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Марк Сировой
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Крым севастополь антон кориневич коронавирус COVID-19
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