Все подумали, что это прилет: в Одессе во время ракетного удара возник пожар – ГСЧС

14 августа россияне ударили баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре города, ранены два человека

Фото: ГСЧС Одесской области

Вечером 14 августа во время российского ракетного удара по Одессе, на одной из улиц загорелся пожар в трехэтажном жилом доме. Спасатели говорят – это совпадение. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Спасатели рассказали, что пожар "привел к панике среди населения из-за непонимания причин его возникновения, ведь все подумали, что это "прилет".

Фото: ГСЧС Одесской области

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет, а с жителями работали психологи и Национальной полиции.

Фото: ГСЧС Одесской области

Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 кв м, а причина пожара устанавливается, сообщили в управлении.

Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 10 июля 2024 года российские войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.

Повреждение от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости.

Вечером 14 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего ранения получили два человека.

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