Всі подумали, що це прильот: в Одесі під час ракетного удару виникла пожежа – ДСНС

14 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі міста, поранено двох людей

Фото: ДСНС Одеської області

Ввечері 14 серпня під час російського ракетного удару по Одесі на одній із вулиць зайнялася пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальники кажуть: це збіг. Про це повідомило Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники розповіли, що пожежа "спричинила паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це прильот".

Фото: ДСНС Одеської області

За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає, а із мешканцями працювали психологи Національної поліції.

Фото: ДСНС Одеської області

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 кв. м, причина займання встановлюється, повідомили в управлінні.

Фото: ДСНС Одеської області

У ніч проти 10 липня 2024 року російські війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини.

Ввечері 14 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого поранення дістали дві людини.

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