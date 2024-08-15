Всі подумали, що це прильот: в Одесі під час ракетного удару виникла пожежа – ДСНС
Ввечері 14 серпня під час російського ракетного удару по Одесі на одній із вулиць зайнялася пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальники кажуть: це збіг. Про це повідомило Головне управління ДСНС в Одеській області.
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Рятувальники розповіли, що пожежа "спричинила паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це прильот".
За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає, а із мешканцями працювали психологи Національної поліції.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 кв. м, причина займання встановлюється, повідомили в управлінні.
- У ніч проти 10 липня 2024 року російські війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей.
- Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини.
- Ввечері 14 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого поранення дістали дві людини.
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