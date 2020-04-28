Вспышка COVID-19 в Ровенской области: одно из сел окружили блокпостами - фото

В Ровенской области установили три контрольно-пропускные пункта из-за вспышки COVID-19 в селе Заря. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминстрации.
На блокпостах действует особый режим въезда и выезда из населенного пункта, дежурят полицейские, спасатели, нацгвардейцы и медики.
Фото: rv.gov.ua
Они проводят температурный скрининг, информационно-разъяснительную работу. Также на постах дезинфицируют транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства.
Товары первой необходимости местные жители могут приобрести в 18 торговых точках на территории села, работают две аптеки.
Фото: rv.gov.ua
Десять других въездов и выездов из населенного пункта пока заблокированы.
В населенном пункте усилили и другие карантинные ограничения - на местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального.
С 20:00 до 08:00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта, в случае невозможности будет обеспечен транзит без остановок через село.
Количество больных COVID-19 в населенном пункте составляет около 30 человек, четырех человек госпитализировали, у 24 - легкое или среднее состояние.