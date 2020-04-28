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Вспышка COVID-19 в Ровенской области: одно из сел окружили блокпостами - фото

Вспышка COVID-19 в Ровенской области: одно из сел окружили блокпостами - фото - Фото
Блокпосты в селе Заря Ровенской области (фото - rv.gov.ua)
28.04.2020, 14:40

С 20:00 до 08:00 в пределах села Заря запретили передвижение граждан и транспорта

В Ровенской области установили три контрольно-пропускные пункта из-за вспышки COVID-19 в селе Заря. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминстрации.

На блокпостах действует особый режим въезда и выезда из населенного пункта, дежурят полицейские, спасатели, нацгвардейцы и медики.

Блокпосты в Ровенской области

Фото: rv.gov.ua

Они проводят температурный скрининг, информационно-разъяснительную работу. Также на постах дезинфицируют транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства.

Товары первой необходимости местные жители могут приобрести в 18 торговых точках на территории села, работают две аптеки.

Блокпосты в селе Заря

Фото: rv.gov.ua

Десять других въездов и выездов из населенного пункта пока заблокированы.

В населенном пункте усилили и другие карантинные ограничения - на местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального.

С 20:00 до 08:00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта, в случае невозможности будет обеспечен транзит без остановок через село.

Количество больных COVID-19 в населенном пункте составляет около 30 человек, четырех человек госпитализировали, у 24 - легкое или среднее состояние.

  • По данным на утро 28 апреля, в Ровенской области зафиксированы 553 случаев заболевания коронавирусом, 31 - за минувшие сутки.
Арина Толина
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