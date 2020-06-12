Вспышка коронавируса в РГА. В одном из городов усилили карантин

В городе Дергачи Харьковской области ужесточили карантин в связи с новыми случаями заболевания COVID-19 в управлении образования, культуры, молодежи и спорта райгосадминистрации. Об этом сообщает местное издание Харків Times.
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Соответствующее решение было принято 11 июня на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Дергачевского района.
По решению комиссии, все сотрудники управления образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской РГА должны самоизолироваться на 14 дней.
На две недели в городе приостанавливается работа детских садов.
На неопределенный срок закрыли рынки, ярмарки и другие места массовой торговли; салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны, сауны и бани, косметологические кабинеты, кабинеты массажа.
Приостановили работу торгово-развлекательные центры (кроме расположенных в них магазинов), заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры.
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