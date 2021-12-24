"Выбивали" у людей деньги и принуждали к наркоторговле. СБУ разоблачила группировку – фото
В Мариуполе нейтрализована международная криминальная группировка – злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. К потерпевшим применяли насилие и угрожали убийством, сообщают в пресс-службе СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", – сказано в сообщении.
По информации спецслужбы, участники банды пытались наладить в регионе сбыт тяжелых наркотиков. "Товар" заказчикам передавали через местных жителей – людей в наркобизнес втягивали насильственно.
Как отметили в ведомстве, злоумышленники запугивали людей, "выбивали" у них деньги, совершали разбойные нападения с применением оружия. Обвиняемые с нанесением тяжких телесных повреждений заставляли местных жителей возвращать несуществующие долги. Зафиксированы факты вымогательства на сумму $20 000.
Правоохранители задержали двух организаторов банды в момент передачи денег от потерпевшего.
Следствие по делу продолжается, суд решает вопрос об аресте обвиняемых.
- 6 декабря 2021 года украинские спецслужбы взяли на Донбассе штурмовика из банды "Сомали".
- В Донецкой области пособница оккупантов получила восемь лет тюрьмы. Участница агентурной сети ФСБ РФ имеет отношение к подготовке терактов в Украине.
- В декабре СБУ задержала "вора в законе", который приехал в Украину для создания организованных преступных группировок.
Читайте также: В Киеве разоблачили ячейку ИГИЛ, участниками которой были пять россиян – фото
Комментарии