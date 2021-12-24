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"Выбивали" у людей деньги и принуждали к наркоторговле. СБУ разоблачила группировку – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 18:11
Спецслужбы разоблачили международную группировку (фото - пресс-служба СБУ)

В Мариуполе нейтрализована международная криминальная группировка – злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. К потерпевшим применяли насилие и угрожали убийством, сообщают в пресс-службе СБУ.

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"Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", – сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, участники банды пытались наладить в регионе сбыт тяжелых наркотиков. "Товар" заказчикам передавали через местных жителей – людей в наркобизнес втягивали насильственно.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники запугивали людей, "выбивали" у них деньги, совершали разбойные нападения с применением оружия. Обвиняемые с нанесением тяжких телесных повреждений заставляли местных жителей возвращать несуществующие долги. Зафиксированы факты вымогательства на сумму $20 000.

Правоохранители задержали двух организаторов банды в момент передачи денег от потерпевшего.

Следствие по делу продолжается, суд решает вопрос об аресте обвиняемых.

Фото – пресс-служба СБУ

Фото – пресс-служба СБУ

Фото – пресс-служба СБУ

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Яна Катасонова
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сбу наркоторговля мариуполь вымогательство
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