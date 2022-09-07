Юг. ВСУ уничтожили баржу россиян в районе Голой Пристани, сбили Ка-52 – потери оккупантов

Украинские военные на юге уничтожили баржу с россиянами и техникой оккупантов, сбили российский вертолет Ка-52 и держат под огневым контролем Каховский мост. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Украинская артиллерия уничтожила баржу с российскими военными и боевой техникой на борту при попытке армии РФ наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани.

Военные отмечают, что ремонт Каховского моста невозможен из-за огневого контроля со стороны украинских защитников.

На юге Силы противовоздушной обороны сбили ударный российский вертолет Ка-52 при попытке атаковать позиции ВСУ.

Общие потери противника составили – 30 оккупантов, две боевые машины пехоты, склад боеприпасов в Бериславском районе.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

4 сентября стало известно, что Украина освободила из-под оккупации поселок Высокополье на севере Херсонской области.

Владимир Зеленский в своем обращении в тот день сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил.

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Наталія Фреїк

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