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Юг. ВСУ уничтожили баржу россиян в районе Голой Пристани, сбили Ка-52 – потери оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 17:45
Юг. ВСУ уничтожили баржу россиян в районе Голой Пристани, сбили Ка-52 – потери оккупантов - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб

Украинские военные на юге уничтожили баржу с россиянами и техникой оккупантов, сбили российский вертолет Ка-52 и держат под огневым контролем Каховский мост. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Украинская артиллерия уничтожила баржу с российскими военными и боевой техникой на борту при попытке армии РФ наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани.

Фото: скриншот deepstatemap

Военные отмечают, что ремонт Каховского моста невозможен из-за огневого контроля со стороны украинских защитников.

На юге Силы противовоздушной обороны сбили ударный российский вертолет Ка-52 при попытке атаковать позиции ВСУ.

Общие потери противника составили – 30 оккупантов, две боевые машины пехоты, склад боеприпасов в Бериславском районе.

Читайте также: ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — карта 

Наталія Фреїк
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