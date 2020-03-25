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За прошлые сутки коронавирус впервые зафиксировали в четырех областях Украины

За прошлые сутки коронавирус впервые зафиксировали в четырех областях Украины - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
25.03.2020, 13:37

Коронавирус добрался до Одесской, Запорожской, Волынской и Луганской областей

За 24 марта случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

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В Волынской области заразилась семилетняя девочка. 23 марта у нее была температура от 37,2 до 38,2 градусов. Сейчас ее состояние улучшилось, температура – 36,6. Ребенок в госпитализации не нуждается, он находится под наблюдением семейного врача.

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Мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил в Facebook, что в городе зафиксировано четыре случая заболевания. По его словам, пациентам от 41 до 55 лет и ранее они вернулись из-за границы: Куршавеля (Франция) и Египта. При этом пресс-служба Минздрава пока сообщает лишь о двух случаях в Запорожье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В пресс-службе Одесской облгосадминистрации корреспонденту LIGA.net не раскрыли данные о пациенте, поскольку положительный результат показал экспресс-тест, который не дает 100% точность. Пробы отправлены на клинический анализ для окончательного подтверждения диагноза.

В Луганской ОГА подтвердили в Facebook случай заражения, однако данных о пациенте не указали. Сайт администрации временно недоступен. 

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Корреспондент LIGA.net разослал запросы в Минздрав, а также органы местной власти областей, где зафиксировали случаи заражения, чтобы уточнить инфомрацию об инфицированных.

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Марк Сировой
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