За сутки заболевших COVID-19 выявили по всей Украине. Больше всего - в Харьковской области
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 145 612 заболевших. Больше всего COVID-19 фиксировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (298 случаев), Харьковской (339), Тернопольской (251) и Львовской (183) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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За сутки в Украине выявили 2582 заболевших. За все время эпидемии инфекцию выявили у 145 612 человек. Выздоровели 65 877 пациентов, умерли – 3023.
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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Львовская область – 16 452 заболевших (183 за сутки);
Киев - 16 119 (298);
Харьковская – 11 832 (339);
Черновицкая – 11 715 (134);
Ивано-Франковская - 10 802 (143);
Ровенская - 10 073 (130);
Одесская - 8874 (47);
Закарпатская - 8359 (82);
Тернопольская - 8075 (251);
Киевская - 6554 (95);
Волынская - 6092 (77);
Винницкая - 4606 (103);
Житомирская - 3938 (59);
Хмельницкая - 3497 (142);
Днепропетровская - 3012 (89);
Черниговская - 2545 (30);
Сумская - 2187 (44);
Черкасская – 2177 (56);
Запорожская - 2081 (40);
Донецкая - 1852 (90);
Николаевская - 1766 (52);
Полтавская - 1069 (51);
Кировоградская - 874 (4);
Херсонская - 558 (20);
Луганская - 503 (20).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- 1 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что осенью может сложиться напряженная эпидемическая ситуация. По его словам, карантин, вероятно, снова продлят, но тотального локдауна не будет - у властей "нет экономической возможности" остановить страну.
- 9 сентября в Минздраве сообщили, что широкое распространения коронавируса наблюдается в Киеве и 17 областях Украины.
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