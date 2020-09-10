За сутки заболевших COVID-19 выявили по всей Украине. Больше всего - в Харьковской области

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 145 612 заболевших. Больше всего COVID-19 фиксировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (298 случаев), Харьковской (339), Тернопольской (251) и Львовской (183) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За сутки в Украине выявили 2582 заболевших. За все время эпидемии инфекцию выявили у 145 612 человек. Выздоровели 65 877 пациентов, умерли – 3023.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Львовская область – 16 452 заболевших (183 за сутки);

Киев - 16 119 (298);

Харьковская – 11 832 (339);

Черновицкая – 11 715 (134);

Ивано-Франковская - 10 802 (143);

Ровенская - 10 073 (130);

Одесская - 8874 (47);

Закарпатская - 8359 (82);

Тернопольская - 8075 (251);

Киевская - 6554 (95);

Волынская - 6092 (77);

Винницкая - 4606 (103);

Житомирская - 3938 (59);

Хмельницкая - 3497 (142);

Днепропетровская - 3012 (89);

Черниговская - 2545 (30);

Сумская - 2187 (44);

Черкасская – 2177 (56);

Запорожская - 2081 (40);

Донецкая - 1852 (90);

Николаевская - 1766 (52);

Полтавская - 1069 (51);

Кировоградская - 874 (4);

Херсонская - 558 (20);

Луганская - 503 (20).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

1 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что осенью может сложиться напряженная эпидемическая ситуация. По его словам, карантин, вероятно, снова продлят, но тотального локдауна не будет - у властей "нет экономической возможности" остановить страну.

Денис Шмыгаль предупредил, что осенью может сложиться напряженная эпидемическая ситуация. По его словам, карантин, вероятно, снова продлят, но тотального локдауна не будет - у властей "нет экономической возможности" остановить страну. 9 сентября в Минздраве сообщили , что широкое распространения коронавируса наблюдается в Киеве и 17 областях Украины.

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Марк Сировой

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