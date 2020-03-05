Закарпатье. Микроавтобус поехал на красный и столкнулся с поездом: фото

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В Закарпатской области сегодня водитель микроавтобуса Mercedes Benz, 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включенный красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции Закарпатской области.

В результате удара автомобиль отбросило в кювет.

Фото: zk.npu.gov.ua

Водитель телесных повреждений не получил, результат на состояние алкогольного опьянения - отрицательный. Травмированы пятеро человек в возрасте от 33 до 70 лет. Они доставлены в медучреждения.

Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств местного отделения полиции.

Открыто уголовное производство части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

поселке Хлопчицы Львовской области на нерегулированном железнодорожном переезде автомобиль Opel столкнулся с пассажирским поездом, водитель авто погиб на месте. 27 июля в