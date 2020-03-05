Закарпатье. Микроавтобус поехал на красный и столкнулся с поездом: фото

В Закарпатской области сегодня водитель микроавтобуса Mercedes Benz, 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включенный красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции Закарпатской области.
В результате удара автомобиль отбросило в кювет.
Водитель телесных повреждений не получил, результат на состояние алкогольного опьянения - отрицательный. Травмированы пятеро человек в возрасте от 33 до 70 лет. Они доставлены в медучреждения.
Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств местного отделения полиции.
Открыто уголовное производство части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).