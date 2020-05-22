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Закарпатье не ослабит карантин из-за вспышки коронавируса в Мукачево

Закарпатье не ослабит карантин из-за вспышки коронавируса в Мукачево - Фото
Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров (Фото - скриншот видео Uzh Inform, Youtube)
22.05.2020, 14:34

Закарпатская область не соответствует одному из критериев МОЗ для ослабления карантина

Закарпатская область не будет смягчать карантин, заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров в комментарии порталу UzhInform.

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По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня рассмотрит вопрос о смягчении карантина, но уровень заболеваемости в области не соответствует критериям МОЗ.

В Закарпатской области количество новых случаев на 100 000 человек за неделю составило 13,8, для перехода ко второму этапу снятия ограничительных мер оно не должно превышать 12.

По словам Петрова, статистику "испортила" вспышка коронавируса в психоневрологическом диспансере в Мукачево.

Петров надеется, что область сможет смягчить карантин с 25 мая.

Сегодня число заболевших коронавирусом в Закарпатской области превысило 1000: с начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 1003 человек. За сутки выявлено 39 заболевших.

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Денис Юдин
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