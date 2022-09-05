"Здравствуйте! Я – русский оккупант". Враг штурмовал позиции десантников ВСУ, итог на фото

Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины взяли в плен новую порцию военнослужащих оккупационной российской армии. Враг пытался ночью 4 сентября штурмовать позиции украинских десантников, пишут в Telegram-канале Груз 200, где показали эти снимки.

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"Пушечное мясо из рф в/ч 08801 сегодня ночью пыталось штурмовать. Итог штурма был ожидаем. Большая часть обратилась в бегство, оставив на поле боя 200-х и 300-х товарищей, другие горе-штурмовики добровольно сдались в плен", – подписаны фото.

В/ч 08801 – это боевики террористической организации, созданной Россией на захваченной части Донецкой области; так называемая "1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада Народной милиции ДНР", входящая в состав "1-го армейского корпуса (РФ)". Состоит преимущественно из коллаборационистов под командованием россиян.

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Как уточнил в Telegram военкор Юрий Бутусов, произошел этот боевой эпизод на Херсонском направлении фронта.

Посмотрите видео, как россияне под Херсоном в плен сдавались и едва не поймали "поощрительный" снаряд.

На 5 сентября потери армии России в Украине вплотную приблизились к 50 000 человек.

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Євген Пилипенко

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