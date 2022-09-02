Разведывательный беспилотник Сил обороны на южном фронте снял момент возможной сдачи в плен группы российских оккупантов. Видео, где не указана геолокация и время съемки, выложили 1 сентября в Telegram-канале Груз 200.

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Первоначально сообщалось, что этот эпизод зафиксирован под Кураховым в Донецкой области.

Однако позднее OSINT-расследователь с никнеймом Paulius Zaleckas выяснил, что это все-таки локация на западной околице села Правдино между временно оккупированным Херсоном и прифронтовым Николаевом, и предположили, что инцидент произошел уже после начала контрнаступления ВСУ в конце лета.

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На видео защитники Украины обсуждают происходящее на экране, говорят, что техника/танки с позиций оккупантов ушли.

Один из бойцов заметил, как в сторону машущего белым флагом направляются другие военные армии РФ, и высказал предположение, что "убьют тех, что машут".

Не доверяя российским захватчикам с белым флагом – "от них можно ожидать что угодно", в какой-то момент украинцы предлагают нанести очередной удар по позициям врага.

"А ну, Андрюха, дай туда один снаряд. Ободряющий. Поощрительный", – произносит голос за кадром.

Вскоре после этого слева в кадре заметили еще одного россиянина с белым флагом и дали отбой на удар – "не надо! Отставить".

Днем 1 сентября Силы обороны сообщили, что на южном фронте ВСУ ведут позиционные бои, названия освобожденных поселков просят не называть.

В Пентагоне пока не уверены, что на юге "будет большое, массированное контрнаступление ВСУ, которого ожидают люди".

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Євген Пилипенко

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