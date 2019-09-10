Зеленский представил главу Ровенской ОГА: кто он

Виталий Коваль (Фото - скриншот из видео - president.gov.ua)

Вчера, 9 сентября, президент Владимир Зеленский назначил главой Ровенской областной государственной администрации Виталия Коваля. Соответствующий указ опубликован сегодня задним числом на сайте Офиса президента.

10 сентября Зеленский, находясь в Ровно с визитом, представил Коваля журналистам и поздравил с занятием должности главы ОГА.

Виталий Коваль - 38 лет, родился в городе Березно в Ровенской области. Президент Федерации греко-римской борьбы. Учился во Львовской бизнес-школе.

По данным youcontrol, руководит компаниями Санако (оптовая торговля зерном, табаком и кормами для животных) и ВВВ Монтаж (строительство дорог).

21 августа Кабмин утвердил Коваля кандидатом на должность главы Ровенской ОГА.

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