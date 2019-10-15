Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.10.2019, 08:37

14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео

1 / 12
14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео
14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео
14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео

Шествие состоялось на одной из улиц в центре Покровска. Люди скандировали "Слава захисникам України", "Донбас - це Україна" и "Ні капiтуляції"

Вчера вечером, 14 октября, жители трех прифронтовых городов Донецкой области - Покровска, Мирнограда и Новогродовки - провели факельное шествие ко Дню защитника Украины. Об этом пишет Vchasno.ua.

Цель акции, по словам организаторов, - почтить защитников Украины, поддержать тех, кто сейчас на фронте, "а также напомнить коллаборационистам, что Донбасс - это Украина".

"Мы хотим показать, что повторения 2014-го не будет. На наш призыв присоединиться к шествию откликнулись не только в Покровске, но и других городах. Это обычные люди. Вместе мы хотим показать, что не позволим пророссийским силам и коллаборационистами захватывать наши города, Донбасс - это Украина", - рассказал один из организаторов мероприятия Родомир Степной.

Смотрите видео: "Никогда не сдам Украину". Зеленский записал обращение

Как отмечает источник, многие из участников выходили на улицы в своих городах еще в 2014-м, когда вся Донецкая область оказалась под угрозой захвата гибридной армией РФ, "и по улицам начинали ходить люди с триколорами". Помимо местных жителей, в акции приняли участие военнослужащие и их семьи.

Видео: Марія Давиденко

В центре города участники шествия пронесли огромный флаг Украины, исполнили государственный гимн и почтили минутой молчания память погибших защитников.

Читайте также: Социологи определили поддержку протестов против капитуляции

Отправить:
Распечатать:
Теги: Мирноград, день защитника украины, факельное шествие, Покровск, Новогродовка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
Материалы по теме
Холодный Яр на фронте. Трейлер нового фильма "93: Бій за Україну"
Стиль жизни Холодный Яр на фронте. Трейлер нового фильма "93: Бій за Україну"
Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото
Новости регионов Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото
Популярное
фото/видео
Как выглядит полет Starship в воображении Маска: 115 секунд видео
Как выглядит полет Starship в воображении Маска: 115 секунд видео
Холодный Яр на фронте. Трейлер нового фильма "93: Бій за Україну"
Холодный Яр на фронте. Трейлер нового фильма "93: Бій за Україну" 09:15
14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео
14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео 08:37
Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото
Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото 08:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 