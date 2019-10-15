14 октября под Донецком: факелы и огромный флаг Украины - видео

Вчера вечером, 14 октября, жители трех прифронтовых городов Донецкой области - Покровска, Мирнограда и Новогродовки - провели факельное шествие ко Дню защитника Украины. Об этом пишет Vchasno.ua.

Цель акции, по словам организаторов, - почтить защитников Украины, поддержать тех, кто сейчас на фронте, "а также напомнить коллаборационистам, что Донбасс - это Украина".

"Мы хотим показать, что повторения 2014-го не будет. На наш призыв присоединиться к шествию откликнулись не только в Покровске, но и других городах. Это обычные люди. Вместе мы хотим показать, что не позволим пророссийским силам и коллаборационистами захватывать наши города, Донбасс - это Украина", - рассказал один из организаторов мероприятия Родомир Степной.

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Как отмечает источник, многие из участников выходили на улицы в своих городах еще в 2014-м, когда вся Донецкая область оказалась под угрозой захвата гибридной армией РФ, "и по улицам начинали ходить люди с триколорами". Помимо местных жителей, в акции приняли участие военнослужащие и их семьи.

Видео: Марія Давиденко

В центре города участники шествия пронесли огромный флаг Украины, исполнили государственный гимн и почтили минутой молчания память погибших защитников.

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