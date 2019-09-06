"Без цензуры". В худмузее Одессы открывается выставка - фото

Открытие выставки выставки "Констатнин Сомов. Без цензуры" состоится сегодня в Одесском художественном музее, директора которого Александра Ройтбурда уволили недавно на сессии облсовета. Об этом сообщает Думская.

"Без цензуры" - это ни в коем случае не означает, что на картинах изображено нечто вопиюще непристойное. Совсем наоборот. Но… Уже сам факт, что Сомов эмигрировал из Советской России, был открытым гомосексуалистом (хотя женщины у него тоже были), создавал эротические иллюстрации к фривольной "Книге маркизы", собравшей соответствующие тексты восемнадцатого столетия, налагало на его имя ряд негласных запретов", - отмечается в сообщении.

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