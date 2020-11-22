Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото

Торговцы рынка Седьмой километр в Одессе перекрыли трассу на Овидиополь, протестуя против карантина выходного дня. Они намерены остаться на дороге на ночь, а завтра пойти к облгосадминистрации, сообщает Думская.

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Отмечается, что люди перекрывают трассу периодически, возникают заторы и перепалки с водителями.

Ситуация обострилась, когда утром приехали пять автобусов с полицейскими, которые проверяли, как соблюдается карантин на рынке, пишет издание. Тогда большая часть демонстрантов разъехалась, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

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Отмечается, что работники рынка ждали мэра города Геннадия Труханова и и.о. главы облгосадминистрации Вячеслава Овечкина. После обеда к ним прибыл директор департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов. Он предлагал встретиться в ОГА во вторник, однако протестующие отказались.

Думская пишет, что некоторые протестующие говорили о бессрочной голодовке, также демонстранты заявили, что намерены ночевать на дороге, а завтра – прийти на акцию под ОГА.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.

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