Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
Подписка на эксклюзив
22.11.2020, 17:40

Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото

1 / 5
Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото
Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото
Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фотоИз-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото

Протестующие против карантина выходного дня на рынке Седьмой километр ждали мэра Одессы Геннадия Труханова, отмечает Думская

Торговцы рынка Седьмой километр в Одессе перекрыли трассу на Овидиополь, протестуя против карантина выходного дня. Они намерены остаться на дороге на ночь, а завтра пойти к облгосадминистрации, сообщает Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что люди перекрывают трассу периодически, возникают заторы и перепалки с водителями.

Ситуация обострилась, когда утром приехали пять автобусов с полицейскими, которые проверяли, как соблюдается карантин на рынке, пишет издание. Тогда большая часть демонстрантов разъехалась, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

Читайте также: "Лучшее достижение с весны". Шмыгаль отчитался о "результатах" карантина выходного дня

Отмечается, что работники рынка ждали мэра города Геннадия Труханова и и.о. главы облгосадминистрации Вячеслава Овечкина. После обеда к ним прибыл директор департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов. Он предлагал встретиться в ОГА во вторник, однако протестующие отказались.

Думская пишет, что некоторые протестующие говорили о бессрочной голодовке, также демонстранты заявили, что намерены ночевать на дороге, а завтра – прийти на акцию под ОГА.

  • 11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.

Читайте также: Украинцев будут оповещать о пребывании в помещении с больными коронавирусом – Шмыгаль

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протест, одесса, дорога, трасса, рынок, карантин, коронавирус, карантин выходного дня, седьмой километр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Археологи нашли под Полтавой древние артефакты: некоторым более 4000 лет – фото
Археологи нашли под Полтавой древние артефакты: некоторым более 4000 лет – фото
Лига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фото
Лига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фото
Протест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фото
Протест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фото
Материалы по теме
В ВОЗ допустили возможность третьей волны коронавируса в начале 2021 года
Мир В ВОЗ допустили возможность третьей волны коронавируса в начале 2021 года
Коронавирус. В Украине выявили более 12 000 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии
Общество Коронавирус. В Украине выявили более 12 000 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии
Популярное
фото/видео
Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото
Из-за карантина. В Одессе работники рынка перекрывают дорогу и намерены там ночевать: фото
В стиле Месси. Футболист молодежки "Динамо" забил супергол – видео
В стиле Месси. Футболист молодежки "Динамо" забил супергол – видео 16:45
Марш против фашизма в Беларуси. Силовики применяют спецсредства и задерживают людей: видео
Марш против фашизма в Беларуси. Силовики применяют спецсредства и задерживают людей: видео 15:45
Пенсионер во Флориде спас трехмесячного щенка из пасти аллигатора: видео
Пенсионер во Флориде спас трехмесячного щенка из пасти аллигатора: видео 21.11.20, 23:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 