Карантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортаж

Некоторые жители Одессы решили провести время во время карантина на побережье у моря. Об этом сообщает Думская.
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На Трассе здоровья вчера было многолюдно, среди них - дети, велосипедисты. Жители используют медицинские маски в связи с массовым распространением коронавируса и стараются соблюдать безопасную дистанцию.
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В Одесской области по состоянию на 10:00 27 марта зафиксированы четыре случая COVID-19.
Фото: dumskaya.net
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