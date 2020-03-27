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27.03.2020, 11:51

Карантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортаж

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Карантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортаж
Карантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортаж
Карантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортажКарантин в Одессе. Самоизоляция на море и занятия спортом: фоторепортаж

В Одесской области на утро 27 марта зафиксированы четыре случая COVID-19

Некоторые жители Одессы решили провести время во время карантина на побережье у моря. Об этом сообщает Думская.

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На Трассе здоровья вчера было многолюдно, среди них - дети, велосипедисты. Жители используют медицинские маски в связи с массовым распространением коронавируса и стараются соблюдать безопасную дистанцию.

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В Одесской области по состоянию на 10:00 27 марта зафиксированы четыре случая COVID-19.

Фото: dumskaya.net

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Теги: одесса, фото, море, карантин, коронавирус, COVID-19, самоизоляция, COVID-19, самоізоляція
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