Коронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фото

В Одессе военнослужащие Нацгвардии со вчерашнего дня, 30 марта, охраняют семь междучреждений, которые будут первыми принимать пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Думская.

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Речь идет об Одесской городской инфекционной больнице, областном клиническом медцентре (больнице водников), Измаильской районной больнице, Черноморской горбольнице, Дунайской областной больнице (Измаил), Подольской горбольнице и одесском роддоме №2, который совместным приказом областного и городского департаментов здравоохранения отнесен ко второй очереди приема пациентов с коронавирусом.

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Спасатели ГСЧС оборудовали на территории этих клиник временные пункты приема и сортировки больных.

В палатках врачи будут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации больных с COVID-19.

Фото: dumskaya.net

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений.

25 марта в Одесской области зафиксировали первый случай заражения.

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