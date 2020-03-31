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31.03.2020, 15:27

Коронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фото

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Коронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фото
Коронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фото
Коронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фотоКоронавирус. Нацгвардейцы охраняют больницы, палатки для приема больных: фото

Спасатели обустроили на территории семи одесских клиник временные пункты приема больных COVID-19

В Одессе военнослужащие Нацгвардии со вчерашнего дня, 30 марта, охраняют семь междучреждений, которые будут первыми принимать пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Думская.

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Речь идет об Одесской городской инфекционной больнице, областном клиническом медцентре (больнице водников), Измаильской районной больнице, Черноморской горбольнице, Дунайской областной больнице (Измаил), Подольской горбольнице и одесском роддоме №2, который совместным приказом областного и городского департаментов здравоохранения отнесен ко второй очереди приема пациентов с коронавирусом.

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Спасатели ГСЧС оборудовали на территории этих клиник временные пункты приема и сортировки больных.

В палатках врачи будут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации больных с COVID-19.  

Фото: dumskaya.net

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Теги: одесса, фото, нацгвардия, больницы, палатки, коронавирус
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