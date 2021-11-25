Смертельное ДТП на въезде в Харьков. Детали и запись момента столкновения: видео, фото

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео момента смертельной аварии, которая произошла сегодня, 25 ноября, на въезде в Харьков.

По информации полиции, в масштабном ДТП погибли три человека, пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

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По словам и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, столкновение произошло около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе.

Автомобиль Chevrolet Nubira двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый свет светофора

По данным полиции, автомобиль MAN с полуприцепом двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги "Харьков-Липцы" и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

Автомобили столкнулись и MAN опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

Полуприцеп MAN задел Suzuki СХ-4, который находился на встречной полосе движения.

В результате ДТП водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Их личности устанавливаются.

Водители автомобилей Chevrolet и Suzuki, а также пассажир одного из легковых автомобилей с телесными повреждениями доставлены в больницу.

41-летний водитель грузовика MAN задержан.

Следователи открыли уголовное производство.

26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, которым управлял 16-летний подросток, выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Водитель Chevrolet погиб, находившихся в Infiniti госпитализировали.

11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы, водитель был под воздействием наркотиков.

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