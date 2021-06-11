Священника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фото

Во Львовской области задержан священник, который торговал по почте оружием. Об этом заявила пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

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По версии следствия, житель Львовской области покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и продавал по почте. Волынские полицейские утверждают, что смогли установить его личность: им оказался 47-летний священнослужитель одного из сел.

Издание Zaxid.net утверждает со ссылкой на источники, что на самом деле речь идет о 49-летнем священнике неканонической Русской истинно-православной церкви Вячеславе Коновалове из села Бортятин Мостисского района, которого задерживают за незаконное обращение с оружием уже третий раз.

Полицейские под прикрытием купили у подозреваемого оружие, а потом задержали его, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По месту проживания подозреваемого изъяты документы, которые якобы подтверждают причастность к противоправной деятельности, технические устройства и средства связи, а также пистолеты, боеприпасы и глушители, сообщают правоохранители.

В полиции отметили, что подозреваемого уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.