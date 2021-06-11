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11.06.2021, 14:05

Священника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фото

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Священника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фото
Священника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фото
Священника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фотоСвященника из Львовской области в третий раз задержали за торговлю оружием – фото

Во Львовской области задержан священник, который торговал по почте оружием. Об этом заявила пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

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По версии следствия, житель Львовской области покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и продавал по почте. Волынские полицейские утверждают, что смогли установить его личность: им оказался 47-летний священнослужитель одного из сел.

Издание Zaxid.net утверждает со ссылкой на источники, что на самом деле речь идет о 49-летнем священнике неканонической Русской истинно-православной церкви Вячеславе Коновалове из села Бортятин Мостисского района, которого задерживают за незаконное обращение с оружием уже третий раз.

Полицейские под прикрытием купили у подозреваемого оружие, а потом задержали его, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По месту проживания подозреваемого изъяты документы, которые якобы подтверждают причастность к противоправной деятельности, технические устройства и средства связи, а также пистолеты, боеприпасы и глушители, сообщают правоохранители.

В полиции отметили, что подозреваемого уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

  • В январе 2019 года прокуратура сообщила о подозрении в незаконном обращении с огнестрельным оружием священнику РИПЦ из Львовской области.
  • В июле 2020 года священник РИПЦ был задержан во Львовской области по подозрению в торговле оружием. Отмечалось, что его задерживали в декабре 2018 года за незаконное обращение с оружием и он был осужден на пять лет тюрьмы условно. По данным журналистов, судебный процесс по этому делу еще идет.
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Теги: Нацполиция, львовская область, священник, торговля оружем
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