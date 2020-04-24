В Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фото

Сегодня ночью, около 00:40, в Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ МП в Одессе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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Горело деревянное хозяйственное здание на территории монастыря, огонь распространился на 480 квадратных метров.
Хотя спасатели и прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова, огонь все равно уничтожил здание, а также запасы дров, сена и лакокрасочные покрытия в таре. Ликвидация пожара закончилась почти в четыре часа утра.
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ГСЧС устанавливает причину возгорания. По их данным, в результате пожара никто не пострадал.
Священники же связывают пожар с умышленным поджогом, передает местное издание Думская. Кроме того, они говорят, что один из служителей монастыря помогал спасателям и сломал ногу, после чего был госпитализирован.
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Фото - dumskaya.net
Видео - ГУ ГСЧС В Одесской области