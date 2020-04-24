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24.04.2020, 10:32

В Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фото

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В Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фото
В Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фото
В Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фотоВ Одессе произошел пожар в монастыре УПЦ МП. Священники говорят о поджоге – фото

Пожар произошел в Свято-Успенском монастыре УПЦ МП Одессы. Спасатели еще устанавливают причину происшествия, священники уже говорят о поджоге

Сегодня ночью, около 00:40, в Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ МП в Одессе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Горело деревянное хозяйственное здание на территории монастыря, огонь распространился на 480 квадратных метров.

Хотя спасатели и прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова, огонь все равно уничтожил здание, а также запасы дров, сена и лакокрасочные покрытия в таре. Ликвидация пожара закончилась почти в четыре часа утра.

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ГСЧС устанавливает причину возгорания. По их данным, в результате пожара никто не пострадал.

Священники же связывают пожар с умышленным поджогом, передает местное издание Думская. Кроме того, они говорят, что один из служителей монастыря помогал спасателям и сломал ногу, после чего был госпитализирован.

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Фото - dumskaya.net

Видео - ГУ ГСЧС В Одесской области

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Теги: упц мп, церковь, одесса, пожар, поджог, монастырь
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