Военный репортер Юрий Бутусов во время переезда вдоль линии фронта на Донбассе попал с группой военнослужащих под удар реактивной системы залпового огня "Град" российских оккупантов. Видео опубликовано в YouTube.

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На кадрах видно, что все выбежали из автомобиля и упали на землю, пережидая обстрел.

После "прихода" снарядов где-то рядом все вскочили, запрыгнули в машину и уехали. На стоп-кадре Бутусов выделил что-то, что он считает снарядом "Града".

Эпизод произошел еще 5 июля в Донецкой области.

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Евгений Пилипенко

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