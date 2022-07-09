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Бутусов попал под обстрел "Градами", снял падающий снаряд на видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 07:59
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Военный репортер Юрий Бутусов во время переезда вдоль линии фронта на Донбассе попал с группой военнослужащих под удар реактивной системы залпового огня "Град" российских оккупантов. Видео опубликовано в YouTube.

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На кадрах видно, что все выбежали из автомобиля и упали на землю, пережидая обстрел.

После "прихода" снарядов где-то рядом все вскочили, запрыгнули в машину и уехали. На стоп-кадре Бутусов выделил что-то, что он считает снарядом "Града".

Эпизод произошел еще 5 июля в Донецкой области.

Читайте также: Оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, но были отброшены – Генштаб

Евгений Пилипенко
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юрий бутусов война обстрел РСЗО
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