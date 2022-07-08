Более 100 бойцов ВСУ прошли обучение по применению HIMARS — Пентагон

Более 100 бойцов Вооруженных Сил Украины уже прошли обучение по применению системы HIMARS. Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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В Минобороны США заявили, что США обучили более 100 украинских военнослужащих работе с американской ракетной системой HIMARS.

По словам чиновника, Украина получила восемь систем HIMARS из США, еще четыре находятся в пути. Великобритания и Германия также предоставили системы РСЗО.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных комплексов, однако для серьезного контрнаступления нужны еще десятки.

СПРАВКА. М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, которая способна бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой. Украине поставили снаряды GMLRS, которые летят на 70 км, что в два раза больше диапазона действия 155-мм гаубицы М777. Ракеты ATACMS, которыми HIMARS способны стрелять на 300+ км, Вашингтон пока не дает. Украина пообещала не бить с помощью HIMARS вглубь России.

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Дмитрий Гриниченко

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