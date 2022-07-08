Более 100 бойцов ВСУ прошли обучение по применению HIMARS — Пентагон
Более 100 бойцов Вооруженных Сил Украины уже прошли обучение по применению системы HIMARS. Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.
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В Минобороны США заявили, что США обучили более 100 украинских военнослужащих работе с американской ракетной системой HIMARS.
По словам чиновника, Украина получила восемь систем HIMARS из США, еще четыре находятся в пути. Великобритания и Германия также предоставили системы РСЗО.
Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных комплексов, однако для серьезного контрнаступления нужны еще десятки.
- 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что первые четыре HIMARS прибыли в Украину. Еще четыре HIMARS должны были доставить в Украину до середины июля.
- 1 июля в Пентагоне заявили, что украинские войска успешно бьют из HIMARS по российским командным пунктам.
- 6 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия запустила фейк о якобы уничтожении американских ракетных систем HIMARS, которые стоят на вооружении украинских сил.
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