Древний костел под Львовом продали за $1200: видео

Древний костел в Магерове Львовской области продали предпринимателю из Днепра за 30 000 грн. Информация об аукционе опубликована на Prozorro.

Начальная цена аукциона была почти 530 000 грн, ставки принимались на понижение. В результате торгов победил Сергей Соболь – он предложил за костел 30 000 грн.

По данным You Control, победитель аукциона проживает в Днепре и занимается оптовой продажей цветов.

Справка. Как сообщает Четверта студія, костел здесь построили еще в XVII веке. Современный каменный храм был построен 1843 (по другим данным – перестроен старый). Во время Первой мировой войны святыню существенно повредили, в 1935 году костел восстановили. С 40-х годов в храме находилась мастерская. В 2005 году его вернули верующим, однако они отказались от храма, поскольку его реставрация требует слишком больших средств, которых нет у сообщества римо-католиков в Магерове.

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