Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео

Завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского агроуниверситета Павел Кутищев назвал предположительные причины мора рыбы в области. Об этом он написал в Facebook.
По словам ученого, в водоемах зафиксированы концентрация планктонных микроскопических водорослей, низкая концентрация кислорода, повышенное содержание сероводорода и аномально высокая концентрация аммиака в воде до 39,0 мг/на куб. дм.
Кутищев допускает, что в воду умышленно был добавлен жидкий или сухой аммиак либо кто-то помыл в карьере аммиачные бочки, в которых перевозится селитра.
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