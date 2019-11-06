Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученый допускает, что в воду умышленно добавили аммиак

Завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского агроуниверситета Павел Кутищев назвал предположительные причины мора рыбы в области. Об этом он написал в Facebook.

По словам ученого, в водоемах зафиксированы концентрация планктонных микроскопических водорослей, низкая концентрация кислорода, повышенное содержание сероводорода и аномально высокая концентрация аммиака в воде до 39,0 мг/на куб. дм.

Кутищев допускает, что в воду умышленно был добавлен жидкий или сухой аммиак либо кто-то помыл в карьере аммиачные бочки, в которых перевозится селитра.

  • Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев поручил разобраться в ситуации с массовой гибелью рыбы в Днепре  в районе морского торгового порта. Гусев дал поручение заместителю Сергею Козыреву совместно с областным департаментом экологии с привлечением специалистов природоохранных и правоохранительных органов.

Читайте также: Китаец получил в Украине патент на леску для рыбалки

Отправить:
Распечатать:
Теги: мор рыбы, массовая гибель рыбы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео
Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео
ТЭК Глава Газпрома назвал условия транзита газа через Украину
Компания Укрбуд не обанкротится - Бахматов
Недвижимость Компания Укрбуд не обанкротится - Бахматов
Киев закрывают для грузовых автомобилей в часы пик
Транспорт Киев закрывают для грузовых автомобилей в часы пик
Популярное
фото/видео
Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео
Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео 15:00
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео 14:52
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео 10:32
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 