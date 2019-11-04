Жестокое избиение и стрельба в Ирпене: видео

Вчера вечером в Ирпене Киевской области местный житель жестоко избил мужчину, а затем совершил несколько выстрелов в его сторону из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По версии правоохранителей, конфликт между жителями многоквартирного дома возник у входа в подъезд - не разминулись в дверях.

Один из них набросился на другого, избил его металлической палкой и "совершил выстрелы из пистолета". Оружие нападающий затем спрятал. Его нашли с помощью служебной собаки. Как выяснилось, пистолет Форт 12Р принадлежит умершему человеку.

По информации полиции, 46-летнего местного жителя госпитализировали с многочисленными травмами головы, переломом челюсти.

Злоумышленником оказался 42-летний житель Ирпеня. Он задержан.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Киев оперативный сообщает, что подозреваемый является офицером Нацгвардии.

В пресс-службе полиции Киевской области корреспонденту LIGA.net отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Вместе с тем там уточнили, что подозреваемый стрелял не в мужчину, а рядом с телом, поэтому огнестрельных ранений у него нет.

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