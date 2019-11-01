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01.11.2019, 17:09

Перестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фото

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Перестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фотоПерестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фотоПерестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фото
Перестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фотоПерестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фотоПерестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фото
Перестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фотоПерестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фотоПерестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фото

Изъятое в нем оружие направят на экспертизу

Харьковская полиция в рамках расследования недавней перестрелки на улице Клочковской обнаружила в одном из районов города ящик с патронами и гранатомет. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Оружие нашли во время исследования участка в садовом кооперативе, принадлежащего главному фигуранту дела. На тайник следователей вывела служебная собака. Изъятое в нем оружие изучат в рамках судебной экспертизы. Полиция, как сообщалось, рассматривает несколько версий перестрелки.

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Теги: Харьков, стрельба, тайник, оружие, полиция
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