Перестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фото

Харьковская полиция в рамках расследования недавней перестрелки на улице Клочковской обнаружила в одном из районов города ящик с патронами и гранатомет. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Оружие нашли во время исследования участка в садовом кооперативе, принадлежащего главному фигуранту дела. На тайник следователей вывела служебная собака. Изъятое в нем оружие изучат в рамках судебной экспертизы. Полиция, как сообщалось, рассматривает несколько версий перестрелки.

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