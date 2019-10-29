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Зачем стреляли в центре Харькова: полиция назвала версии

Зачем стреляли в центре Харькова: полиция назвала версии - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области
29.10.2019, 07:40

Правоохранители считают, что это было покушение на умышленное убийство – теперь необходимо установить мотив

Полиция рассматривает сразу несколько версий причин перестрелки, которая произошла в центре Харькова 25 октября. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Главные версии следствия – это покушение на убийство по заказу лиц из окружения потерпевших, их друзей или знакомых по мотивам личной неприязни, мести, корыстным мотивам. Также в полиции не отрицают возможной связи покушения с коммерческой или уголовной деятельностью потерпевших.

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей по делу, круг близких к участникам перестрелки лиц, а также изучают записи камер видеонаблюдения с места происшествия. Кроме того, были назначены 13 судебных экспертиз.

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