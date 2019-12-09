Как врачи-волонтеры лечат людей в серой зоне Донбасса: видео

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Медики бесплатно обслуживали жителей маленьких сел

28 волонтеров, из которых 13 - профильные врачи, неделю провели в серой зоне Луганской области. Об этом сообщают Новости Донбасса.

На границе с временно оккупированной территорией в Попаснянском районе они бесплатно обслуживали жителей маленьких сел.

По словам врача Троицкой больницы Ирины Бурлаковой, нет ни одного дня тишины, слышны звуки обстрелов постоянно. "У меня в кабинете осколки лежат", - добавила она.

Руководитель военно-гражданской администрации сел Троицкое и Новозвановка Никита Шевченко жалуется, что не укомплектован штат врачей. "Не хватает персонала, не хватает оборудования, ну, и естественно, финансирования. Люди с городов не приедут сюда работать, территория вымирает", - объяснил он.

Видео: Громадське ТВ Донбасса

  • 6 декабря сообщалось, что в Украине снимут социальную драму о жизни подростков в серой зоне на Донбассе
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Теги: Донбасс, видео, врачи, серая зона, Ирина Бурлакова
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