Подростки в "серой зоне". Госкино профинансирует создание фильма

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В Украине снимут социальную драму о жизни подростков в "серой зоне" на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Отмечается, что 5 декабря ведомство заключило договор с ООО "Премьер-Медиа" о предоставлении государственной поддержки на производство фильма "Комната Батика" в размере 1 473 769 грн – 100% общей стоимости производства.

Сообщается, что кинопроект социальной драмы "Комната Батика" стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Это короткометражный дебют режиссера Марии Халпахчи, автор сценария - Оксана Савченко, продюсер - Руслан Товкун.

В фильме будет рассказываться об одном дне взросления трех подростков (14-16 лет), живущих в маленьком городке на границе "серой зоны" на Донбассе. Происходящие недалеко от дома главных героев происходят военные действия показаны не будут. В картине победят радость жизни, присущая этому возрасту, а также умение видеть красоту момента.

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

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