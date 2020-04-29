На Закарпатье задержали криминального авторитета: хотел контролировать регион

На Закарпатье полиция задержала криминального авторитета, который, по их данным, планировал взять под контроль преступные группы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По словам начальника областного управления стратегических расследований Нацполиции Андрея Иванкова, 55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя своих сторонников из криминальной среды и планировал взять под контроль преступные группы, которые собираются "работать" в регионе.

Правоохранители выяснили, что ранее подозреваемый был выдворен за пределы Украины с пятилетнем запретом въезда. В ближайшее время будет решен вопрос о его принудительном выдворении с территории Украины.

Также полицейские установили, что фигурант каждые три-четыре дня менял места жительства, чтобы его не задержали. Подозреваемый ранее судим и имеет "определенный статус в преступном мире".

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