На Закарпатье задержали криминального авторитета: хотел контролировать регион

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На Закарпатье задержали криминального авторитета, которого ранее выдворили из Украины и дали пятилетний запрет на въезд

На Закарпатье полиция задержала криминального авторитета, который, по их данным, планировал взять под контроль преступные группы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По словам начальника областного управления стратегических расследований Нацполиции Андрея Иванкова, 55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя своих сторонников из криминальной среды и планировал взять под контроль преступные группы, которые собираются "работать" в регионе. 

Правоохранители выяснили, что ранее подозреваемый был выдворен за пределы Украины с пятилетнем запретом въезда. В ближайшее время будет решен вопрос о его принудительном выдворении с территории Украины. 

Также полицейские установили, что фигурант каждые три-четыре дня менял места жительства, чтобы его не задержали. Подозреваемый ранее судим и имеет "определенный статус в преступном мире".

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Теги: Нацполиция, закарпатье, криминальный авторитет
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